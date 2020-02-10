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Две россиянки — в топ-10 чемпионской гонки WTA

Две россиянки — в топ-10 чемпионской гонки WTA
Теннис / WTA 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 февраля в первой десятке изменений не произошло. Россиянка Екатерина Александрова занимает восьмую строчку, её соотечественница Анастасия Павлюченкова — 10-ю. Лидирует чемпионка Australian Open американка Софья Кенин.

Чемпионская гонка WTA. 10 февраля
1 (1). Софья Кенин (США) — 2110.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470.
3 (3) Эшли Барти (Австралия) — 1251.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 880.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 615.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 600.
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 590.
8 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 570.
9 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 486.
10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486.
...
38 (37). Виталия Дьяченко (Россия) — 215...
61 (59). Людмила Самсонова (Россия) — 149.
63 (61). Вероника Кудерметова (Россия) — 138…
77 (73). Анна Блинкова (Россия) — 116…
95 (91). Анастасия Захарова (Россия) — 100.

Шарапова опустилась на 371-ю строчку в рейтинге WTA
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