Две россиянки — в топ-10 чемпионской гонки WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 февраля в первой десятке изменений не произошло. Россиянка Екатерина Александрова занимает восьмую строчку, её соотечественница Анастасия Павлюченкова — 10-ю. Лидирует чемпионка Australian Open американка Софья Кенин.



Чемпионская гонка WTA. 10 февраля

1 (1). Софья Кенин (США) — 2110.

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470.

3 (3) Эшли Барти (Австралия) — 1251.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 880.

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 615.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 600.

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 590.

8 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 570.

9 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 486.

10 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486.

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38 (37). Виталия Дьяченко (Россия) — 215...

61 (59). Людмила Самсонова (Россия) — 149.

63 (61). Вероника Кудерметова (Россия) — 138…

77 (73). Анна Блинкова (Россия) — 116…

95 (91). Анастасия Захарова (Россия) — 100.