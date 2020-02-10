Донской опустился на две строчки в рейтинге ATP, Медведев — пятый

В обновлённом рейтинге ATP от 10 февраля российский теннисист Евгений Донской опустился на 111-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиции.

Рейтинг ATP. 10 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600.

…

15 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 2174.

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995...

111 (109). Евгений Донской (Россия) — 503.

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