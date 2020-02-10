Медведев опустился на девятую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 10 февраля французский теннисист Гаэль Монфис, ставший победителем турнира в Монпелье, поднялся на седьмую строчку, бельгиец Давид Гоффен — на 10-ю.

В топ-10 входят двое россиян — Андрей Рублёв (пятая позиция) и Даниил Медведев (девятая).

Чемпионская гонка ATP. 10 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2665.

2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1265.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 720.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 720.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 680.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 610.

7 (26). Гаэль Монфис (Франция) — 465.

8 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) — 450.

9 (8). Даниил Медведев (Россия) — 435.

10 (15). Давид Гоффен (Бельгия) — 400.

...

24 (20). Карен Хачанов (Россия) — 245.