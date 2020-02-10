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Медведев опустился на девятую строчку в чемпионской гонке ATP

Медведев опустился на девятую строчку в чемпионской гонке ATP
Теннис / ATP 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 10 февраля французский теннисист Гаэль Монфис, ставший победителем турнира в Монпелье, поднялся на седьмую строчку, бельгиец Давид Гоффен — на 10-ю.

В топ-10 входят двое россиян — Андрей Рублёв (пятая позиция) и Даниил Медведев (девятая).

Чемпионская гонка ATP. 10 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2665.
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1265.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 720.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 720.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 680.
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 610.
7 (26). Гаэль Монфис (Франция) — 465.
8 (7). Стэн Вавринка (Швейцария) — 450.
9 (8). Даниил Медведев (Россия) — 435.
10 (15). Давид Гоффен (Бельгия) — 400.
...
24 (20). Карен Хачанов (Россия) — 245.

Донской опустился на две строчки в рейтинге ATP, Медведев — пятый
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