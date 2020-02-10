«Мой чемпион». Свитолина отреагировала на победу Монфиса в Монпелье

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала фотографию своего бойфренда француза Гаэля Монфиса, который вчера, 9 февраля, завоевал титул на турнире в Монпелье (Франция). В финале хозяин кортов обыграл представителя Канады Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.

«Мой чемпион», — написала Свитолина в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Элины Свитолиной

Фото: «Инстаграм» Элины Свитолиной

Для 33-летнего Монфиса это 10-я победа на турнирах ATP. Также это 16-й кряду сезон, в котором француз выступает в финале соревнований ATP. Гаэль и Элина встречаются с начала 2019 года.

На этой неделе уроженка Одессы сыграет на турнире в Хуахине (Таиланд). В первом круге Свитолина, посеянная под первым номером, сразится с голландкой Бибиан Схофс. Встреча состоится завтра, 11 февраля.