Бурмакин и Никоян стали победителями первого крупного турнира сезона по пляжному теннису

Россиянин Никита Бурмакин в паре с итальянцем Алессандро Кальбуччи выиграл первый в сезоне крупный турнир по пляжному теннису, который проходил в Бразилии. Призовой фонд составил $ 35 тыс. Россиянка Людмила Никоян в паре с латвийкой Гретой Вайнберг завершили выступление в полуфинале турнира. В смешанном разряде россиянка одержала победу в паре с Иваном Сыровым.
«Огромное спасибо моей партнерше из Латвии, которая сподвигнула на это путешествие. У нас получилась беспроигрышная серия из 11-ти матчей – мы выиграли два турнира и дошли до полуфинала в Бразилии, где нас остановили победительницы турнира Рафаэла Миллер и Патриция Диаз. В Бразилии с первых кругов играли при полных трибунах. Нам с Иваном Сыровым удалось выиграть этот турнир в смешанном парном разряде, в финале мы обыграли сильную бразильскую пару», – поделилась эмоциями Людмила Никоян.
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