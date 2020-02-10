Бурмакин и Никоян стали победителями первого крупного турнира сезона по пляжному теннису

Россиянин Никита Бурмакин в паре с итальянцем Алессандро Кальбуччи выиграл первый в сезоне крупный турнир по пляжному теннису, который проходил в Бразилии. Призовой фонд составил $ 35 тыс. Россиянка Людмила Никоян в паре с латвийкой Гретой Вайнберг завершили выступление в полуфинале турнира. В смешанном разряде россиянка одержала победу в паре с Иваном Сыровым.

«Огромное спасибо моей партнерше из Латвии, которая сподвигнула на это путешествие. У нас получилась беспроигрышная серия из 11-ти матчей – мы выиграли два турнира и дошли до полуфинала в Бразилии, где нас остановили победительницы турнира Рафаэла Миллер и Патриция Диаз. В Бразилии с первых кругов играли при полных трибунах. Нам с Иваном Сыровым удалось выиграть этот турнир в смешанном парном разряде, в финале мы обыграли сильную бразильскую пару», – поделилась эмоциями Людмила Никоян.