Монфис: моя цель – попасть в топ-5 рейтинга
Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал третью в карьере победу на турнире в Монпелье (Франция). Вчера, 9 февраля, Монфис сразился в финале турнира с канадцем Вашеком Поспишилом и одержал победу со счётом 7:5, 6:3.
«Я счастлив снова победить во Франции. Это третья победа здесь и, надеюсь, не последняя. Это была отличная неделя, я доволен своим выступлением. Моя главная цель – попасть в топ-5 рейтинга. Это большая возможность, именно по этой причине я каждый день просыпаюсь и иду тренироваться. Но я буду доволен, даже если завершу сезон в топ-10, такого результата тоже очень тяжело достичь», – цитирует Монфиса Tennis 365.
В обновлённом сегодня, 10 февраля, рейтинге ATP Гаэль Монфис удержал девятую строчку.
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