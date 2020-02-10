Хачанов и Рублёв проиграли на старте турнира в Роттердаме в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды) в парном разряде. На старте соревнований они проиграли представителю Италии Фабио Фоньини и хозяину кортов Робину Хасе со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (11:13). Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Россияне 9 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 11. На счету их соперников 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Роттердаме Фоньини и Хасе поспорят с победителями встречи Бенуа Пэр (Франция)/Мате Павич (Хорватия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция)/Николя Маю (Франция, 2). Турнир завершится 16 февраля.