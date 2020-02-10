Циципас: без поражений начинаю думать, что я идеален, хотя это не так

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о роли поражений в своей карьере, вспомнив матч в полуфинале Australian Open 2019, где спортсмен проиграл испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 2:6, 4:6, 0:6.
«Тяжёлые поражения важны для моей карьеры. После проигрышей я хочу возвращаться на корт более сильным, а без них я чувствую себя идеальным, хотя не являюсь таковым.
Поражения чрезвычайно важны для каждого. То поражение в полуфинале AO-2019 было болезненным, хотя я проиграл в трёх сетах. Я был так близко к финалу турнира «Большого шлема», о котором всегда мечтал. Я не проявил себя в той игре, Надаль сыграл хорошо. Было стыдно, ведь я отлично играл на протяжении двух недель. Я вернулся на корт через два дня и начал работать над собой.
Я чувствую, что иногда я слишком серьёзен, я ожидаю слишком многого, требую слишком многого. Чем больше матчей ты проводишь с таким настроем, тем быстрее перегораешь. Я чувствую, что иногда должен расслабиться и наслаждаться игрой. Также я думаю, что не могу выкладываться на сто процентов постоянно. Сезон-2019 был впечатляющим, самое сложное – продемонстрировать то же самое и в этом году, но при других обстоятельствах. Я не хочу повторяться. Я хочу стать лучше и всегда нацелен на большее», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.
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