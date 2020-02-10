Потапова обыграла Самсонову в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Потапова со счётом 6:2, 6:4 обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.
На счету Потаповой 1 эйс, 4 двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Самсонова 5 раз подала навылет, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.
Обе российские спортсменки попали в основную стадию через квалификации. Потапова обыграла француженку Полин Пармантье (6:3, 6:1), а Самсонова – венгерку Тимю Бабош (5:7, 6:3, 6:2).
В следующей стадии турнира российская теннисистка встретится с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и австралийкой Айлой Томлянович, который состоится 11 февраля.
Основная стадия турнира в Санкт-Петербурге проходит с 10 по 16 февраля.
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