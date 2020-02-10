Рыбакина: надеюсь закончить сезон в топ-15 рейтинга WTA

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на турнире в Санкт-Петербурге под восьмым номером, прокомментировала выход во второй круг соревнований. Ранее она победила Катержину Синякову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.
На текущий момент Рыбакина является 25-й ракеткой мира.
«Не ожидала, что так быстро поднимусь в рейтинге, но нашла тренера Стефана Вукова, с которым я много работаю, поэтому показываю такие хорошие результаты. Я нахожусь со своим тренером на каждом турнире, думаю, ещё благодаря этому произошёл такой быстрый прорыв.
Мы ездим с тренером на каждый турнир. Технически и тактически меняюсь. Он видит все мои матчи, даёт советы, подсказки. И вне корта, и на корте много чему учусь у своего тренера.
Какие цели ставлю перед собой на сезон? Закончить сезон в топ-15 или топ-20, удержаться там было бы замечательно. Но нужно продолжать работать, исправлять ошибки, их ещё очень много», — цитирует Рыбакину официальный сайт турнира.
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