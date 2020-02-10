Потапова: тренер не заставляет меня делать вообще ничего

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала успешный старт на турнире в Санкт-Петербурге. Ранее спортсменка обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:4.

«Я не думаю о рейтинге. Думаю о том, как улучшить свою игру, как улучшить себя на корте и вне его. Если у меня это будет получаться, то и рейтинг будет соответствующим. Как игрок я прогрессирую и надеюсь, что скоро займу те позиции, которые я хочу.

Тренер не заставляет меня делать вообще ничего. Он может дать мне совет, но никогда не скажет: ты сделаешь так и всё. Тренер мне что-то предлагает, и моя ответственность, буду ли я это делать, чтобы улучить себя как спортсменку, или нет.

Кубок Федерации? Для меня всегда большая честь выступать за нашу страну. В Будапеште скоро будет проходить финальная часть, если меня вызовут, я, конечно, приму этот вызов и буду рада помочь нашей сборной выиграть кубок", — цитирует Потапову «Матч ТВ».