Рожки Касаткиной и задумчивая Векич. Яркие фото экскурсии в Русском музее

10 февраля в Санкт-Петербурге в Русском музее прошла обзорная экскурсия, которую посетили участницы турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020, среди них — россиянка Дарья Касаткина, хорватка Донна Векич, финалистка прошлогоднего турнира, четвертая сеяная пара Шэрон Фишман (Канада) и Хэйли Картер (США), еще одна участница парных соревнований американка Кейтлин Кристиан и победительница квалификации в одиночном разряде американка Кристи Ан.
С 8 по 16 февраля в Санкт-Петербурге проходит турнир V Женской теннисной Ассоциации WTA (категория Premier 700) St. Petersburg Ladies Trophy с призовым фондом $750 000, в котором примут участие ведущие теннисистки мира.
Фоторепортаж с экскурсии подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.
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