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Дьяченко выигрывала у Саккари в 3-м сете 5:2, но уступила на старте турнира в Петербурге

Дьяченко выигрывала у Саккари в 3-м сете 5:2, но уступила на старте турнира в Петербурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Она на тай-брейке уступила Марии Саккари из Греции, посеянной под шестым номером, со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут.

Дьяченко дважды подала навылет, совершила 14 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. В активе Саккари 8 эйсов, 7 ошибок на подаче и 8 сделанных брейков.

За выход в четвертьфинал турнира Саккари поборется с победительницей матча Ализе Корне (Франция, Q) — Елена Остапенко (Латвия).

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 16 февраля 2020 года. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Санкт-Петербург. 1-й круг
10 февраля 2020, понедельник. 17:10 МСК
Виталия Дьяченко
89
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 3
3 		6 7 7
         
Мария Саккари
21
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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