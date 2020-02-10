Дьяченко выигрывала у Саккари в 3-м сете 5:2, но уступила на старте турнира в Петербурге
Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Она на тай-брейке уступила Марии Саккари из Греции, посеянной под шестым номером, со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут.
Дьяченко дважды подала навылет, совершила 14 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. В активе Саккари 8 эйсов, 7 ошибок на подаче и 8 сделанных брейков.
За выход в четвертьфинал турнира Саккари поборется с победительницей матча Ализе Корне (Франция, Q) — Елена Остапенко (Латвия).
Турнир в Санкт-Петербурге завершится 16 февраля 2020 года. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс.
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