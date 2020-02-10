Вылет Дьяченко и уверенная победа Потаповой. Лучшие фото дня Spb Ladies Trophy

10 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» состоялись матчи турнира St. Petersburg Ladies Trophy.
В первой встрече россиянок Анастасии Потаповой и Людмилы Самсоновой, пробившихся из квалификации, победу со счетом 6:2, 6:4 одержала Потапова. Встреча продлилась 1 час 19 минут. В следующем круге россиянка Анастасия Потапова встретится с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Айла Томлянович (Австралия).
Во втором матче российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг турнира. На тай-брейке она уступила Марии Саккари из Греции, посеянной под шестым номером, со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут. За выход в четвертьфинал турнира Саккари поборется с победительницей матча Ализе Корне (Франция, Q) — Елена Остапенко (Латвия).
Турнир в Санкт-Петербурге завершится 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс.
Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy – в фоторепортаже Александра Сафонова специально для «Формулы ТХ».
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