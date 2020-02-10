Бертенс заявила, что нацелена защитить титул на турнире в Санкт-Петербурге

Действующая чемпионка турнира в Санкт-Петербурге представительница Нидерландов Кики Бертенс надеется, что в этом сезоне ей удастся защитить титул.

Бертенс вступит в борьбу со второго круга, где ей предстоит сыграть с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

«Конечно, хотела бы повторить прошлогодний результат, которого добилась в Санкт-Петербурге. Я действительно хорошо начала сезон и довольна своим уровнем игры. Буду стараться показывать лучший теннис на этой неделе.

Очень приятные впечатления от города и турнира. С удовольствием вернулась, прилетела вчера вечером. Нужно будет ещё потренироваться и посмотреть, как буду себя чувствовать. Что касается защиты титула, такое случилось один раз. Может, повторится вновь.

Рада, что удаётся удерживать стабильный уровень игры, поддерживать физическую форму и обходиться без травм. Здорово, что получается показывать свой теннис и одерживать хорошие победы", — приводит слова Бертенс официальный сайт турнира.