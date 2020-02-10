Бертенс заявила, что нацелена защитить титул на турнире в Санкт-Петербурге

Действующая чемпионка турнира в Санкт-Петербурге представительница Нидерландов Кики Бертенс надеется, что в этом сезоне ей удастся защитить титул.
Бертенс вступит в борьбу со второго круга, где ей предстоит сыграть с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан).
«Конечно, хотела бы повторить прошлогодний результат, которого добилась в Санкт-Петербурге. Я действительно хорошо начала сезон и довольна своим уровнем игры. Буду стараться показывать лучший теннис на этой неделе.
Очень приятные впечатления от города и турнира. С удовольствием вернулась, прилетела вчера вечером. Нужно будет ещё потренироваться и посмотреть, как буду себя чувствовать. Что касается защиты титула, такое случилось один раз. Может, повторится вновь.
Рада, что удаётся удерживать стабильный уровень игры, поддерживать физическую форму и обходиться без травм. Здорово, что получается показывать свой теннис и одерживать хорошие победы", — приводит слова Бертенс официальный сайт турнира.
- 10 февраля 2020
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
19:52
-
18:51
-
18:39
-
17:39
-
16:14
-
16:02
-
16:01
-
13:39
-
12:35
-
11:09
-
10:29
-
09:44
-
08:38
-
08:31
-
08:26
-
08:21
-
06:56
- 9 февраля 2020
-
23:59
-
22:44
-
20:30
-
19:53
-
19:28
-
18:57
-
17:57
-
16:20
-
14:54
-
12:04
-
11:50
-
10:57
-
10:42
-
10:42
-
10:03