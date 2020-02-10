Рублёв: злюсь, когда не попадаю по мячу. В обычной жизни меня сложно вывести из себя

Российский теннисист Андрей Рублёв перед стартом турнира в Роттердаме заявил, что хочет быть психологически более устойчивым. По словам спортсмена, в обычной жизни его не так просто вывести из себя, но на корте всё иначе.

«Хочу ежедневно проявлять психологическую стойкость, сохранять позитив и понимать, что, даже если дела идут не лучшим образом, надо не падать духом и прикладывать максимум усилий. Я нацелен оставаться таким целый год.

Я по-прежнему могу разозлиться, когда не попадаю по мячу. Но я хочу выйти на новый уровень. В обычной жизни меня сложно вывести из себя. Я энергичный, но внутри спокойный. На корте я совершенно другой. Могу начать злиться или расстраиваться. Когда я должен соревноваться, показываю негативную сторону. На корте стоит вести себя так же, как в обычной жизни», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

Хачанов и Рублёв проиграли на старте турнира в Роттердаме в парном разряде