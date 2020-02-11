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Медведев: могу написать тренеру: «Я не хочу тренироваться сегодня»

Медведев: могу написать тренеру: «Я не хочу тренироваться сегодня»
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о мотивации и работе во время тренировочного процесса. На данный момент Медведев является пятой ракеткой мира.

«Если честно, было много дней, когда я не хотел тренироваться. Это наша работа, а не развлечение. Желание становиться лучше всегда было для меня главной мотивацией, вне зависимости от позиции в рейтинге. Я хотел выигрывать больше турниров, неважно, был это Challenger или, как сейчас, турниры ATP и «Большие шлемы». В некоторые дни я позволяю себе написать тренеру: «Я не хочу тренироваться сегодня, можем провести тренировку завтра?». Я могу это сделать, теннис – индивидуальный спорт. Но я знаю, что так я не добьюсь хорошего результата, поэтому я заставляю себя», – цитирует Медведева Tennis Head.

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