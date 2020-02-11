Медведев: могу написать тренеру: «Я не хочу тренироваться сегодня»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о мотивации и работе во время тренировочного процесса. На данный момент Медведев является пятой ракеткой мира.
«Если честно, было много дней, когда я не хотел тренироваться. Это наша работа, а не развлечение. Желание становиться лучше всегда было для меня главной мотивацией, вне зависимости от позиции в рейтинге. Я хотел выигрывать больше турниров, неважно, был это Challenger или, как сейчас, турниры ATP и «Большие шлемы». В некоторые дни я позволяю себе написать тренеру: «Я не хочу тренироваться сегодня, можем провести тренировку завтра?». Я могу это сделать, теннис – индивидуальный спорт. Но я знаю, что так я не добьюсь хорошего результата, поэтому я заставляю себя», – цитирует Медведева Tennis Head.
- 11 февраля 2020
-
10:07
-
10:02
-
09:29
-
08:39
-
00:17
- 10 февраля 2020
-
23:25
-
23:08
-
22:45
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
19:52
-
18:51
-
18:39
-
17:39
-
16:14
-
16:02
-
16:01
-
13:39
-
12:35
-
11:09
-
10:29
-
09:44
-
08:38
-
08:31
-
08:26
-
08:21
-
06:56
- 9 февраля 2020
-
23:59
-
22:44
-
20:30
-
19:53
-
19:28
-
18:57
-
17:57