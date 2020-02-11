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Федерер: я пропустил ATP Cup ради семьи

Федерер: я пропустил ATP Cup ради семьи
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, как совмещает выступление на турнирах с семейной жизнью. У Федерера и его супруги Мирки четверо детей: дочери-близнецы Майла Роуз и Шарлин Рива и сыновья-близнецы Лео и Леннарт.

«Мы хотим найти простейшее решение, которое подойдёт для детей и будет наилучшим для моей карьеры. Я постоянно обсуждаю это с женой. Последние несколько лет появилась возможность внести определённую стабильность. Наша семья пытается оставаться на одном месте так долго, насколько это возможно. Поэтому я пропустил ATP Cup в Австралии, чтобы мы могли остаться подольше в Дубае», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Роджер Федерер выступит на турнире в Дубае, который пройдёт с 24 по 29 февраля.

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