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18-летняя американка Анисимова рассталась с тренером

18-летняя американка Анисимова рассталась с тренером
Теннис / WTA 0

18-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова завершила работу с тренером Карлосом Родригесом. Об этом сообщает Tennis World USA.

Анисимова начала работать с Родригесом после смерти отца, тренировавшего спортсменку на протяжении всей карьеры. Под руководством аргентинского специалиста Аманда выступила на двух турнирах: турнире WTA в Окленде и Australian Open 2020. В Окленде 18-летняя теннисистка добралась до полуфинала, где уступила соотечественнице Серене Уильямс. На AO Анисимова завершила выступление в первом круге, уступив казахской теннисистке Зарине Дияс.

Ранее Родригес работал с экс первой ракеткой мира француженкой Жюстин Энен и китаянкой Ли На.

Пока неизвестно, с кем Анисимова будет работать в дальнейшем.

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