Касаткина: я влюбилась в турнир в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о текущей форме перед турниром WTA в Санкт-Петербурге.

«Физически я себя чувствую очень хорошо, предсезонка была классная, тренировочный процесс был составлен очень грамотно. По всем показателям чувствую себя хорошо, остались только детали, тоненькие моменты в игре, которые нужно наладить.



Как показывает практика, рейтинг уже не имеет такого значения. Уровень женского тенниса вырос. С кем бы ты ни играл, будь то человек за топ-100 или в топ-30, топ-20, это в любом случае будет сложный матч. Это круто, потому что на каждый турнир приезжают игроки и ты не знаешь, кто победит. Не так, как было 10 лет назад в женском туре или несколько лет назад в мужском.



Турнир в Петербурге — самый любимый, обожаю. В 2018 году я приехала сюда в не очень хорошем состоянии, но здесь случился мой взлёт. Я всегда приезжаю с этими мыслями. Я влюбилась в этот турнир. Мне всё равно на календарь, хочу приезжать в Петербург вне зависимости от того, куда мне потом надо ехать», — приводит слова Касаткиной «Матч ТВ».

В матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге Касаткина встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.