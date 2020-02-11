Джокович выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович выступит на турнире категории «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако). Об этом сообщается на официальном сайте спортсмена.

Грунтовый турнир в Монте-Карло станет третьим для Джоковича в рамках подготовки к «Ролан Гаррос» — 2020. Ранее спортсмен заявил, что примет участие в Madrid Open и Italian Open.

Джокович дважды выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло: в 2013 и 2014 годах.

На прошедшем Australian Open 2020 сербский теннисист одержал победу, одолев в финале австрийца Доминика Тима. Для Джоковича эта победа стала 17-й на турнирах «Большого шлема» и рекордной 8-й на Открытом чемпионате Австралии. На данный момент Джокович является первой ракеткой мира.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 12 по 19 апреля.