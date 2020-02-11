Россиянка Флинк уступила Чжу Линь на старте турнира в Хуахине
23-летняя российская теннисистка Варвара Флинк уступила китаянке Чжу Линь в первом круге турнира в Хуахине (Тайланд) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.
На счету россиянки 1 эйс, 2 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 8. Чжу Линь 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.
В следующей стадии китаянка встретится с представительницей Швейцарии Леони Кунг.
На данный момент Варвара Флинк занимает 135-ю строчку в рейтинге WTA, Чжу Линь располагается на 70-й строчке.
В прошлом году победу на турнире Thailand Open одержала украинская теннисистка Даяна Ястремская, одолев в финале австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).
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