Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Россиянка Флинк уступила Чжу Линь на старте турнира в Хуахине

Россиянка Флинк уступила Чжу Линь на старте турнира в Хуахине
Теннис / WTA 0

23-летняя российская теннисистка Варвара Флинк уступила китаянке Чжу Линь в первом круге турнира в Хуахине (Тайланд) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

На счету россиянки 1 эйс, 2 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 8. Чжу Линь 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

В следующей стадии китаянка встретится с представительницей Швейцарии Леони Кунг.

На данный момент Варвара Флинк занимает 135-ю строчку в рейтинге WTA, Чжу Линь располагается на 70-й строчке.

В прошлом году победу на турнире Thailand Open одержала украинская теннисистка Даяна Ястремская, одолев в финале австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).

Хуахин. 1-й круг
11 февраля 2020, вторник. 13:15 МСК
Варвара Флинк
135
Россия
Варвара Флинк
В. Флинк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Чжу Линь
70
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020