Хачанов победил Фоньини на старте турнира в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды), обыграв представителя Италии Фабио Фоньини, посеянного под пятым номером, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Третья ракетка России 7 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Фоньини 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Хачанов поспорит с британцем Даниэлем Эвансом.

В основной сетке турнира в Роттердаме также сыграют россияне Даниил Медведев (1) и Андрей Рублёв (7). Первым соперником Медведева будет канадец Вашек Поспишил, Рублёв встретится с грузином Николозом Басилашвили.