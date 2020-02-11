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Хачанов победил Фоньини на старте турнира в Роттердаме

Хачанов победил Фоньини на старте турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды), обыграв представителя Италии Фабио Фоньини, посеянного под пятым номером, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Третья ракетка России 7 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Фоньини 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Хачанов поспорит с британцем Даниэлем Эвансом.

В основной сетке турнира в Роттердаме также сыграют россияне Даниил Медведев (1) и Андрей Рублёв (7). Первым соперником Медведева будет канадец Вашек Поспишил, Рублёв встретится с грузином Николозом Басилашвили.

Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2020, вторник. 15:30 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Фабио Фоньини
11
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
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