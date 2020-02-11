Латвийская теннисистка Севастова снялась с турнира в Санкт-Петербурге
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова снялась с турнира в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба соревнований.
Место Севастовой на турнире займёт француженка Фиона Ферро. В первом круге она сразится с соотечественницей Каролин Гарсией.
На St. Petersburg Ladies Trophy 2020 первый номер посева получила швейцарка Белинда Бенчич. Она вступит в борьбу со второго круга. Ранее первый раунд преодолели россиянки Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.
Турнир в Санкт-Петербурге с призовым фондом $ 848 тыс. завершится 16 февраля 2020 года. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.
Кудерметова обыграла Путинцеву на старте турнира в Санкт-Петербурге
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