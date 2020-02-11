Бенчич перед стартом на турнире в Санкт-Петербурге поделилась ожиданиями от сезона

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная на турнире в Санкт-Петербурге под первым номером, надеется выступить на соревнованиях как можно лучше.

«Я очень люблю этот город и особенно этот турнир. Я считаю, что это один из лучших турниров в сезоне, и мне нравится сюда возвращаться. Я очень благодарна за то, что мне предоставили уайлд-кард и я могу участвовать в этом турнире. Надеюсь показать хороший теннис.

Мои ожидания от сезона очень просты: оставаться здоровой, продолжать хорошо играть и быть счастливой на корте. И я думаю, что тогда результаты придут. Я была счастлива в Москве. Я думаю, что мне везёт в России. Не только в плане тенниса, но и вне корта. Здесь так красиво.

Впереди ещё долгий путь, мне нужно сосредоточиться на первом матче. Здесь много хороших игроков», — цитирует Бенчич официальный сайт турнира.

Бенчич вступит в борьбу со второго круга. Она сыграет с победительницей пары Дженнифер Брэйди (США) — Светлана Кузнецова (Россия).

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 16 февраля.