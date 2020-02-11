Джокович собрал идеального игрока из разных теннисистов

Первая ракетка мира Новак Джокович оценил таланты действующих теннисистов и на их основании постарался составить идеального игрока.
«Форхенд. Рафаэль Надаль. Потому что это Надаль. Один из лучших форхендов в истории. Такое сильное верхнее вращение. При этом умеет бить плоско. Он атакует с разных углов и точек. Это его оружие, за счёт которого он давит на соперника и обороняется.
Бэкхенд. Давид Гоффен. Его бэкхенд с двух рук мне очень нравится. Довольно плоский, поэтому он рано встречает мяч, и это позволяет диктовать игру. Он мало ошибается, у него очень естественный замах. Это один из лучших ударов в его игре.
Талант. Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов. Уникальные молодые игроки. Каждый по-своему. Очень профессиональные, целеустремлённые. Вне корта с ними здорово общаться. Уверен, их ждет яркое будущее.
Психология. Надаль. Никогда не сдаётся, всегда борется.
Физическая подготовка. Гаэль Монфис. Умеет садиться в шпагат, скользить, бить в прыжке. Очень динамичный, сильный. Идеальный атлет.
Подача. Ник Кирьос. Потрясающая подача, очень естественное движение. Динамичная, её сложно прочитать.
Приём. Можно назвать себя?
Игра с лёта. Кто-нибудь из парников. Выбрал бы Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю. Особенно последнего, у него очень быстрые руки.
Работа ног. Думаю, это будет комбинация Гоффена, Надаля, меня и Феликса", — сказал Джокович в интервью YouTube-каналу Davis Cup by Rakuten Madrid Finals.
- 11 февраля 2020
-
20:36
-
20:28
-
20:20
-
18:59
-
18:07
-
17:49
-
17:26
-
16:52
-
16:07
-
15:13
-
14:41
-
13:42
-
13:25
-
13:00
-
12:41
-
11:27
-
10:39
-
10:07
-
10:02
-
09:29
-
08:39
-
00:17
- 10 февраля 2020
-
23:25
-
23:08
-
22:45
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
19:52
-
18:51
-
18:39
-
17:39
-
16:14
-
16:02
-
16:01