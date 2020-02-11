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Кузнецова разгромила Брэди и во втором круге турнира в Санкт-Петербурге сыграет с Бенчич

Кузнецова разгромила Брэди и во втором круге турнира в Санкт-Петербурге сыграет с Бенчич
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Санкт-Петербурге, успешно преодолела первый круг. Она разгромила представительницу США Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

Светлана 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. В активе американки 7 эйсов, 2 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Кузнецова поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под первым номером.

Турнир в Санкт-Петербурге с призовым фондом $ 848 тыс. завершится 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.

Санкт-Петербург. 1-й круг
11 февраля 2020, вторник. 19:05 МСК
Дженнифер Брэйди
52
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Светлана Кузнецова
49
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Бенчич перед стартом на турнире в Санкт-Петербурге поделилась ожиданиями от сезона
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