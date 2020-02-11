Российские теннисистки встретятся со сборными Венгрии и Франции на Кубке Федерации

Сегодня, 11 февраля, состоялась жеребьёвка финального этапа Кубка Федерации. На этой стадии турнира сыграют 12 команд, восемь из которых прошли отбор через квалификационные матчи (Россия, США, Беларусь, Германия, Испания, Словакция, Швейцария, Бельгия).

Женской сборной России в группе А достались команды Венгрии и Франции.

В группе В выступят Австралия, Беларусь и Бельгия. В группу С попали команды Испании, Словакии и США. В группе D сыграют сборные Германии, Чехии и Швейцарии.

Финальный раунд Кубка Федерации состоится с 14 по 19 апреля в Венгрии.

Российские теннисистки обеспечили себе выход в финальную часть турнира, обыграв в квалификации команду Румынии со счётом 3-2.

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации сборная России на текущий момент занимает седьмое место.