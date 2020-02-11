Кузнецова: сейчас играю на уровне топ-20

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу в матче первого круга St. Petersburg Ladies Trophy 2020 с американкой Дженнифер Брэйди — 6:3, 6:1, отметив, что уже сейчас показывает игру уровня топ-20 рейтинга WTA.



«Какой бы план ни был, пока не выйдешь, не почувствуешь соперницу, ничего не поймёшь. Она хорошо подавала по линиям, но в первом сете я старалась разрушить её игру.



У меня есть некоторые проблемы со здоровьем. Под вопросом было участие в этом турнире. Я провела хорошую предсезонную подготовку, но, прилетев в Новую Зеландию, заболела и пролежала неделю, потом готовилась к Австралии. Конечно, индивидуальный график в приоритете. Понимаю, что не могу играть и Кубок Федерации, и турниры WTA. Приходится выбирать. Не знаю, что будет завтра, поэтому сложно сказать про олимпийский турнир.

Давно не ставлю какие-то цели на турнире, потому что результат может зависеть от многих факторов. Банальные вещи для меня самые важные в жизни: играть каждый мяч, отдаваться игре, не думать про результаты. Конечно, хочется пройти далеко.



Сейчас играю на уровне топ-20, может, это и нескромно прозвучит. Нужно сыграть несколько матчей подряд. Сегодня был очень хороший матч, но не заглядываю далеко. Важно играть и показывать максимум, и я не вижу проблем с тем, чтобы вновь войти в топ-20. Всё зависит от меня, от самоотдачи, мотивации, хорошего графика. Не всегда готова играть квалификацию, а уайлд-кард не на каждый турнир предоставляют», — приводит слова Кузнецовой сайт St. Petersburg Ladies Trophy.



За выход в четвертьфинал Кузнецова поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под первым номером.