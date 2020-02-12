Британская теннисистка Конта рассказала, какие знает русские слова

Британская теннисистка Йоханна Конта, посеянная на турнире в Санкт-Петербурге под четвёртым номером, рассказала, почему решила выступить на соревнованиях.

В первом круге Конте предстоит сыграть с француженкой Осеан Доден.

«Я впервые в Санкт-Петербурге. Очень рада быть здесь. Этот турнир вписывается в моё расписание, что немаловажно для нас, теннисисток. Необходимо всегда правильно планировать свой календарь. Это было правильное решение приехать сюда на турнир. Я с нетерпением жду своего матча в одиночном разряде.

Есть ли сходства между Великобританией и Россией? Я бы сказала, что это совсем разные страны, но и там, и там, несомненно, есть свои преимущества. Мне очень понравилось в Москве, и мне всегда очень хотелось побывать в Санкт-Петербурге. Я так много слышала об этом городе: о его истории, его красоте. Я очень рада быть здесь.

Знаю ли какие-нибудь русские слова или русские традиции? «Спасибо». Пожалуй, и всё. Я постоянно слышу, как русские теннисистки говорят «хорошо», — цитирует Конту официальный сайт турнира.