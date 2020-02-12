Кузнецова — об игре с Дзюбой и М. Кержаковым: чуть сотрясение не получила
Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от игры в теннисбол с Дарьей Касаткиной и футболистами «Зенита» Артёмом Дзюбой и Михаилом Кержаковым.
«Я размялась, получила большое удовольствие. Мяч был тяжёлый, чуть сотрясение головы не получила. Я рада была познакомиться с Артёмом и Михаилом. Мой напарник был истинным джентльменом, поэтому мы проиграли. Артём часто забивал мячи в мою сторону, я восприму это как комплимент с его стороны», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.
В первом круге соревнований St. Petersburg Ladies Trophy Светлана победила американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 6:1. Следующей соперницей Светланы будет швейцарка Белинда Бенчич.
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