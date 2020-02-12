Кудерметова призналась, что хотела стать парикмахером

Россиянка Вероника Кудерметова рассказала, какую профессию могла выбрать, если бы не стала теннисисткой.

Ранее Кудерметова в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5 победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

«Пока пытаюсь войти в соревновательный режим. Надеюсь, дальше будет только лучше. Если бы была возможность что-то изменить в подготовительном периоде, я бы обязательно изменила.

Цель на сезон? Мне хотелось бы этот год закончить в топ-15. И, безусловно, титул. Очень хочу. Надеюсь, что он будет не один. Посмотрим, как пойдёт.

Если бы не теннис, хотела бы стать парикмахером. Потом танцором, а потом опять парикмахером. К теннису пришла не сразу", — цитирует Кудерметову Sport24.