Кудерметова призналась, что хотела стать парикмахером
Россиянка Вероника Кудерметова рассказала, какую профессию могла выбрать, если бы не стала теннисисткой.
Ранее Кудерметова в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5 победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.
«Пока пытаюсь войти в соревновательный режим. Надеюсь, дальше будет только лучше. Если бы была возможность что-то изменить в подготовительном периоде, я бы обязательно изменила.
Цель на сезон? Мне хотелось бы этот год закончить в топ-15. И, безусловно, титул. Очень хочу. Надеюсь, что он будет не один. Посмотрим, как пойдёт.
Если бы не теннис, хотела бы стать парикмахером. Потом танцором, а потом опять парикмахером. К теннису пришла не сразу", — цитирует Кудерметову Sport24.
Кудерметова обыграла Путинцеву на старте турнира в Санкт-Петербурге
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