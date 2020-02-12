Медведев объяснил, почему так сложно победить игроков из «Большой тройки»

Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев оценил точку зрения о том, что представитель нового поколения сможет выиграть турнир «Большого шлема» 2020 году.

«Сложно ответить на этот вопрос. Я не люблю предсказывать будущее, но, конечно, это возможно. Однако Надаль, Федерер и Джокович выиграли так много турниров подряд, что я не буду удивлён, если они и в этом году завоют все титулы на мэйджорах.

Думаю, любой игрок из топ-10 способен выиграть турнир «Большого шлема». Даже из топ-20, хотя им достаётся более сложная сетка.

Почему игроков из «Большой тройки» так сложно победить? Они просто удивительные игроки, которые всё время знают, что нужно делать. Качество каждого их удара делает твою задачу сложнее. Когда выходишь на матч с ними, то не ожидаешь ни одного простого розыгрыша. Ты словно всё время сражаешься за свою жизнь. К тому же выиграть трёхсетовый матч легче, чем пятисетовый», — приводит слова Медведева Marca.

Сегодня, 12 февраля, Даниил стартует на турнире в Роттердаме матчем с канадцем Вашеком Поспишилом.