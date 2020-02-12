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Хачанов — о конкуренции с Медведевым и Рублёвым: время покажет, кто лучше

Хачанов — о конкуренции с Медведевым и Рублёвым: время покажет, кто лучше
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о взаимоотношениях с соотечественниками Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым.

Ранее Хачанов и Рублёв успешно стартовали на турнире в Роттердаме. Карен в первом круге обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:3, а Андрей нанёс поражение представителю Грузии Николозу Басилашвили — 6:2, 6:3.

«Мы — лучшие друзья. Они были на моей свадьбе, мы много что делаем вместе. Знаем друг друга с 10 лет. Мы помогаем друг другу выйти на более высокий уровень. Можем поблагодарить друг друга за то, чего мы достигли. Время покажет, кто лучше», — приводит слова Хачанова De Telegraaf.

Напомним, первым соперником Медведева на турнире в Роттердаме будет канадец Вашек Поспишил.

Хачанов отреагировал на победу над Фоньини в Роттердаме
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