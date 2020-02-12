Медведев оценил возможность затмить достижения Сафина, Кафельникова и Южного

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, сможет ли он вместе с Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым затмить достижения Марата Сафина, Евгения Кафельникова и Михаила Южного.
«Надеюсь, мы сможем с ними сравниться. Это означало бы, что мы выиграли турниры „Большого шлема“ и медали Олимпийских игр. Самым приятным было бы, если бы дети в России захотели играть в теннис благодаря нам. Мы каждый день сражаемся за себя и защищаем честь страны», — цитирует Медведева Marca.
Даниил также оценил возможность выступления на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
«Мне очень жаль, ведь я теннисист и каждую неделю прохожу проверки во всех странах. Я понимаю, что это непростое решение, но хотел бы сыграть в Японии под флагом своей страны. Осталось ещё несколько месяцев. Посмотрим, как всё сложится к июлю», — сказал Медведев.
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