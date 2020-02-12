Портал Tennis 365 назвал 2020 год последним шансом для карьеры Шараповой
Портал Tennis 365 опубликовал статью об игроках, для которых важно в этом году реабилитироваться за прошлогодние неудачи. В числе этих теннисистов была названа россиянка Мария Шарапова.
«Будет ли слишком драматично сказать, что этот год — последний шанс в карьере Шараповой? Не думаю. После дисквалификации за допинг в 2016 году она так и не вернула прежний статус одного из ведущих игроков тура. А теперь её постоянно беспокоит травма плеча, и ничто не говорит о том, что ситуация становится лучше.
Она раньше отказывалась говорить о завершении карьеры, но такая идея приходит, когда ты занимаешь 369-ю строчку в рейтинге. Плохой 2020 год станет той соломинкой, которая переломит спину верблюда», — говорится в статье.
Шарапова опустилась на 371-ю строчку в рейтинге WTA
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