Потапова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира St. Petersburg Ladies Trophy через квалификацию, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Анастасия, занимающая 101-ю строчку в рейтинге WTA, дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету 57-й ракетки мира 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге Потапова поспорит либо с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, либо с голландкой Кики Бертенс, посеянной под вторым номером. Турнир завершится 16 февраля.
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