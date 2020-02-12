Четвёртая ракетка турнира Конта проиграла в первом же матче St. Petersburg Ladies Trophy

Британская теннисистка Йоханна Конта не сумела пробиться в 1/4 финала соревнований в Санкт-Петербурге. Со счётом 2:6, 4:6 она уступила француженке Осеан Доден.



Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Доден отметилась 7 эйсами, 7 двойными ошибками и 2 брейк-пойнтами из 4. На счету Конты 1 подача навылет и 2 двойные ошибки. 14-я ракетка мира имела две возможности взять подачу соперницы, но не реализовала ни одной из них.



Следующей соперницей Доден станет победительница матча Фиона Ферро (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 8).



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс — в решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии — 7:6, 6:4. Текущий турнир завершится 16 февраля.