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Четвёртая ракетка турнира Конта проиграла в первом же матче St. Petersburg Ladies Trophy

Четвёртая ракетка турнира Конта проиграла в первом же матче St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA 0

Британская теннисистка Йоханна Конта не сумела пробиться в 1/4 финала соревнований в Санкт-Петербурге. Со счётом 2:6, 4:6 она уступила француженке Осеан Доден.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Доден отметилась 7 эйсами, 7 двойными ошибками и 2 брейк-пойнтами из 4. На счету Конты 1 подача навылет и 2 двойные ошибки. 14-я ракетка мира имела две возможности взять подачу соперницы, но не реализовала ни одной из них.

Следующей соперницей Доден станет победительница матча Фиона Ферро (Франция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 8).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс — в решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии — 7:6, 6:4. Текущий турнир завершится 16 февраля.

Санкт-Петербург. 2-й круг
12 февраля 2020, среда. 16:20 МСК
Йоханна Конта
14
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Осеан Доден
159
Франция
Осеан Доден
О. Доден
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