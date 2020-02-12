Медведев проиграл 104-й ракетке мира в первом же матче на турнире в Роттердаме
Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев не сумел пробиться во второй раунд соревнований в Роттердаме (Нидерланды). Уже в первом же матче на турнире он проиграл представителю Канады, 104-й ракетке мира Вашеку Поспишилу — 4:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Поспишил отличился 8 эйсами, 2 двойными ошибками и 3 брейками. На счету Медведева 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
Следующим соперником Поспишила на турнире в Роттердаме станет представитель Сербии Филип Краинович.
Действующим чемпионом соревнований является француз Гаэль Монфис, который в финале прошлогоднего розыгрыша в трёх партиях переиграл представителя Швейцарии — Стэна Вавринку — 6:3, 1:6, 6:2.
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
23:21
-
22:50
-
22:25
-
21:31
-
21:03
-
19:42
-
18:44
-
17:53
-
17:23
-
16:13
-
15:41
-
14:23
-
13:42
-
13:11
-
12:52
-
11:48
-
11:18
-
10:34
-
09:58
-
09:22
-
09:00
-
00:40
- 11 февраля 2020
-
23:54
-
23:32
-
22:58
-
22:53
-
22:13
-
21:28
-
20:36
-
20:28
-
20:20
-
18:59
-
18:07
-
17:49
-
17:26
Партнерский контент