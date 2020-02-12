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Медведев проиграл 104-й ракетке мира в первом же матче на турнире в Роттердаме

Медведев проиграл 104-й ракетке мира в первом же матче на турнире в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев не сумел пробиться во второй раунд соревнований в Роттердаме (Нидерланды). Уже в первом же матче на турнире он проиграл представителю Канады, 104-й ракетке мира Вашеку Поспишилу — 4:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Поспишил отличился 8 эйсами, 2 двойными ошибками и 3 брейками. На счету Медведева 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Следующим соперником Поспишила на турнире в Роттердаме станет представитель Сербии Филип Краинович.

Действующим чемпионом соревнований является француз Гаэль Монфис, который в финале прошлогоднего розыгрыша в трёх партиях переиграл представителя Швейцарии — Стэна Вавринку — 6:3, 1:6, 6:2.

Роттердам. 1-й круг
12 февраля 2020, среда. 21:30 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Вашек Поспишил
104
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
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