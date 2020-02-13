159-я ракетка мира Доден — о победе над Контой: в конце матча не понимала, как подавать

159-я ракетка мира французская теннисистка Осеан Доден прокомментировала свою победу в матче второго круга соревнований в Санкт-Петербурге. В двух партиях она обыграла четвёртую сеяную из Великобритании Йоханну Конту — 6:3, 6:4.
«В конце матча я потеряла всяческую концентрацию. Не понимала, как подавать и куда подбрасывать мяч, — так сильно у меня дрожали руки. К счастью, в конце концов мне удалось собраться и довести матч до победы», — цитирует Доден официальный сайт соревнований.
Для француженки сегодняшняя победа стала второй в карьере над теннисистками из топ-20 рейтинга WTA. В 2017 году она обыграла пятую на тот момент ракетку мира из Словакии Доминику Цибулкову.
Следующей соперницей Доден на турнире в Санкт-Петербурге станет Елена Рыбакина из Казахстана.
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