159-я ракетка мира Доден — о победе над Контой: в конце матча не понимала, как подавать

159-я ракетка мира французская теннисистка Осеан Доден прокомментировала свою победу в матче второго круга соревнований в Санкт-Петербурге. В двух партиях она обыграла четвёртую сеяную из Великобритании Йоханну Конту — 6:3, 6:4.



«В конце матча я потеряла всяческую концентрацию. Не понимала, как подавать и куда подбрасывать мяч, — так сильно у меня дрожали руки. К счастью, в конце концов мне удалось собраться и довести матч до победы», — цитирует Доден официальный сайт соревнований.



Для француженки сегодняшняя победа стала второй в карьере над теннисистками из топ-20 рейтинга WTA. В 2017 году она обыграла пятую на тот момент ракетку мира из Словакии Доминику Цибулкову.

Следующей соперницей Доден на турнире в Санкт-Петербурге станет Елена Рыбакина из Казахстана.