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Видеообзор сенсационного поражения Медведева в Роттердаме. Он проиграл 104-й ракетке мира

Видеообзор сенсационного поражения Медведева в Роттердаме. Он проиграл 104-й ракетке мира
Теннис / ATP 0

Вашему вниманию видеообзор матча первого круга соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в котором потерпел сенсационное поражение россиянин Даниил Медведев. Пятый номер рейтинга АТР не сумел одолеть 104-ю ракетку мира Вашека Поспишила — 4:6, 3:6.

Видео доступно на «Чемпионате».

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Поспишил отличился 8 эйсами, 2 двойными ошибками и 3 брейками. На счету Медведева 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Следующим соперником Поспишила на турнире в Роттердаме станет представитель Сербии Филип Краинович.

Действующим чемпионом соревнований является француз Гаэль Монфис, который в финале прошлогоднего розыгрыша в трёх партиях переиграл представителя Швейцарии — Стэна Вавринку — 6:3, 1:6, 6:2.

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