104-я ракетка мира Поспишил рассказал, как ему удалось победить Медведева

104-я ракетка мира канадец Вашек Поспишил поделился впечатлениями от победы в матче с россиянином Даниилом Медведевым на старте турнира в Роттердаме со счётом 6:4, 6:3.
«При 4:4 счёт был 0:40, и я смог выполнить несколько мощных подач, которые выручили меня. Матч мог сложиться по-другому. Мне просто повезло, что я сохранял выдержку.
Победы над игроками калибра Даниила случаются не каждый день. Ты всегда веришь в себя и знаешь, что тебе это по силам, особенно если делал это раньше, как я. Я вышел на игру с чётким планом. Я точно знал, что хотел сделать, но исполнение — это другое. К тому же я считался аутсайдером, поэтому был расслаблен и уверен в себе. Это отличная комбинация перед началом матча", — цитирует Поспишила официальный сайт тура.
Следующим соперником Вашека будет серб Филип Краинович.
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