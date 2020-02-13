Медведев объяснил сенсационное поражение в матче со 104-й ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал сенсационное поражение в матче первого круга турнира в Роттердаме (Нидерланды) со 104-й ракеткой мира канадцем Вашеком Поспишилом со счётом 4:6, 3:6.
«Я просто сыграл недостаточно хорошо. Чтобы победить его, мне нужно было играть лучше. У меня были шансы. Если бы я сыграл на более высоком уровне, то всё могло бы сложиться гораздо лучше. Я не ощущал дополнительного давления из-за того, чтобы был посеян под первым номером, потому что всегда играю за себя.
Он был уверен в себе, это чувствовалось. У меня же случались взлёты и падения во время тренировок. Я понимал, что меня ждёт непростое испытание. Будем усердно тренироваться перед следующим турниром в Марселе", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
В рейтинге ATP Даниил занимает пятую строчку.
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