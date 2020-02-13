«Не думал, что это странно». Поспишил пил кленовый сироп во время матча с Медведевым

104-я ракетка мира канадец Вашек Поспишил прокомментировал победу в матче с россиянином Даниилом Медведевым на старте турнира в Роттердаме со счётом 6:4, 6:3.
«Я провёл великолепный матч. Здорово выполнял удар с лёта. Сделал много отличных вещей на корте. Мне было нечего терять. Мне противостоял один из лучших теннисистов мира. Он был явным фаворитом. Если честно, я просто концентрировался на каждом розыгрыше. Я знал, что если в моей игре всё складывается воедино, то я могу стать опасным соперником», — сказал Поспишил в интервью пресс-службе турнира.
Вашек также признал, что в перерывах между геймами пил кленовый сироп.
«Я канадец! Обожаю кленовый сироп. Вожу его собой, добавляю во время завтрака. Я прочитал в Интернете, что он полезен для энергии, и решил попробовать. Не думал, что это будут считать странным. Потом увидел, что это произвело настоящий взрыв в интернете. Буду продолжать делать так же», — сказал Поспишил.
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