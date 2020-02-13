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Медведев: обычно в Роттердаме я играю лучше

Медведев: обычно в Роттердаме я играю лучше
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от поражения в матче первого круга турнира в Роттердаме (Нидерланды) с представителем Канады Вашеком Поспишилом со счётом 4:6, 3:6.

«Мне нравится Роттердам, нравится этот турнир. Очень расстроен, что закончил выступление так рано. Хотелось провести тут всю неделю и сыграть в финале. Получилось не так. Мне нужно было сыграть лучше, чтобы выиграть. Мне это не удалось. Но надо смотреть в будущее, усердно тренироваться.

Обычно здесь я выступаю лучше с точки зрения результатов. Надеюсь в следующем году выступить успешнее и показать игру получше", — сказал Медведев в интервью пресс-службе турнира.

Следующим соперником Вашека будет серб Филип Краинович.

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