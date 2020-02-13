Александрова — о Кубке Федерации: давили ответственность и трибуны, болевшие за румынок

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала о дебюте за сборную России на Кубке Федерации.

«Главное — команда победила. Естественно, было не просто. Я впервые играла за сборную, а это всегда волнительно. Тем более ещё и первым номером. Ответственность немного давила. Дополнительное давление создавали трибуны, которые болели за румынок. Но мы всё равно сыграли хорошо», – рассказала Александрова в интервью для Sport24.

В квалификационном матче Кубка Федерации сборная России обыграла сборную Румынии со счётом 3-2 и вышла в финальную стадию, которая пройдёт с 14 по 19 февраля в Будапеште (Венгрия). По итогам жеребьёвки женская сборная России в группе А встретится с командами Венгрии и Франции.