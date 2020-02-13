Рублёв: не знал, чего ожидать от турнира в Роттердаме

Российский теннисиcт Андрей Рублёв прокомментировал победу в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) в матче с грузином Николозом Басилашвили (6:2, 6:3).

«Я доволен своим выступлением, потому что не играл две недели после Australian Open, брал небольшой перерыв для тренировок. Я немного нервничал перед турниром в Роттердаме, не знал, чего ожидать, но я сыграл хорошо против такого сильного оппонента, как Николоз. Матчи с ним в прошлом сезоне были тяжёлыми.



В настоящий момент психологический аспект моей игры смотрится гораздо лучше, если сравнивать с 2019 годом. Я думаю, я стал лучше. Сейчас всё идёт хорошо, у меня было много побед и уже есть два титула в этом году», – цитирует Рублёва Tennis World USA.

В следующей стадии турнира Рублёв встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.