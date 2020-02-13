Рублёв: не знал, чего ожидать от турнира в Роттердаме

Российский теннисиcт Андрей Рублёв прокомментировал победу в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) в матче с грузином Николозом Басилашвили (6:2, 6:3).
«Я доволен своим выступлением, потому что не играл две недели после Australian Open, брал небольшой перерыв для тренировок. Я немного нервничал перед турниром в Роттердаме, не знал, чего ожидать, но я сыграл хорошо против такого сильного оппонента, как Николоз. Матчи с ним в прошлом сезоне были тяжёлыми.
В настоящий момент психологический аспект моей игры смотрится гораздо лучше, если сравнивать с 2019 годом. Я думаю, я стал лучше. Сейчас всё идёт хорошо, у меня было много побед и уже есть два титула в этом году», – цитирует Рублёва Tennis World USA.
В следующей стадии турнира Рублёв встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.
- 13 февраля 2020
-
13:53
-
12:12
-
11:36
-
10:47
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:08
-
00:46
-
00:38
-
00:26
- 12 февраля 2020
-
23:21
-
22:50
-
22:25
-
21:31
-
21:03
-
19:42
-
18:44
-
17:53
-
17:23
-
16:13
-
15:41
-
14:23
-
13:42
-
13:11
-
12:52
-
11:48
-
11:18
-
10:34
-
09:58
-
09:22
-
09:00
-
00:40
- 11 февраля 2020
-
23:54
-
23:32