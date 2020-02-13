С. Уильямс: после рождения ребёнка поняла, что мамы – это герои
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как чувствует себя в роли матери.
«Я чувствую, что быть матерью – действительно очень важно. Для своей дочери я хочу быть лидером, чтобы она могла сказать: «Вот чего достигла моя мама». Моё представление о героизме изменилось. Я видела множество разных людей, но после рождения ребёнка я сказала: «Для меня герои – это мамы». Женщины – это супергерои», – цитирует Уильямс Daily Mail.
В сентябре 2017 года у Серены Уильямс и владельца сайта Reddit Алексиса Оганяна родилась дочь Олимпия.
38-летняя Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема», обладательницей в общей сложности 73 титулов в одиночном разряде. На текущий момент Серена занимает девятую строчку в рейтинге WTA.
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