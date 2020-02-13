Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Роттердаме (Нидерланды) под седьмым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Вторая ракетка России 4 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с победителем поединка Вашек Поспишил (Канада) — Филип Краинович (Сербия).

Действующим чемпионом этих соревнований является француз Гаэль Монфис. В прошлогоднем финале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:3, 1:6, 6:2.