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Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Роттердаме (Нидерланды) под седьмым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Вторая ракетка России 4 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с победителем поединка Вашек Поспишил (Канада) — Филип Краинович (Сербия).

Действующим чемпионом этих соревнований является француз Гаэль Монфис. В прошлогоднем финале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Роттердам. 2-й круг
13 февраля 2020, четверг. 15:25 МСК
Александр Бублик
56
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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