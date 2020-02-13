Квитова обыграла Ван Эйтванк и вышла в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy

Чешская теннисистка Петра Квитова пробилась в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге. 11-я ракетка мира обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк — 7:6 (7:1), 1:6, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету победительницы 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 6 брейков из 12. Её соперница из Бельгии выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21 имевшегося.
Следующей соперницей Квитовой станет победительница матча Донна Векич (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия).
Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4. Нынешний турнир завершится 16 февраля.
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