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Квитова обыграла Ван Эйтванк и вышла в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy

Квитова обыграла Ван Эйтванк и вышла в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Петра Квитова пробилась в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге. 11-я ракетка мира обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк — 7:6 (7:1), 1:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. На счету победительницы 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 6 брейков из 12. Её соперница из Бельгии выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21 имевшегося.

Следующей соперницей Квитовой станет победительница матча Донна Векич (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4. Нынешний турнир завершится 16 февраля.

Санкт-Петербург. 2-й круг
13 февраля 2020, четверг. 14:55 МСК
Элисон Ван Эйтванк
47
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 1 		6 2
7 7 		1 6
         
Петра Квитова
11
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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